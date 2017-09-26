FETÖ'nün "abla yapılanması" davası

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TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan salonda 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 4'ü tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Fatma Yıldız, savunmasında hiçbir terör örgütü ile alakasının olmadığını öne sürerek, "Çalıştığım şirketin FETÖ'ye destek sağladığına ilişkin hiçbir bilgim yoktu. 15 yıllık arkadaşımın eşi 15 Temmuz akşamı şehit oldu. 3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın vatana her zaman katkı sağlaması için elimden geleni yaptım." diye konuştu.

Yıldız, mahkeme başkanının kendisine "Bylock kullandığın iddiası neden oluştu?" ilişkin sorusu üzerine "Hattı, eşimin üzerine kayıtlı bir telefonum vardı. Onu evde bırakıyordum. 'Bylock' yüklü olduğu iddia edilen hattın takılı olduğu telefonu çocuklarım kullanıyordu. Bu telefonu 2012 yılından sonra da eşim kullanmaya başladı." dedi.

Beş yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, daha sonra hafızlık eğitimi almaya başladığını ve eğitimine imam hatip lisesinde devam ettiğini anlatan Yıldız, "Ancak annemi kaybettiğim için hafızlığı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra eğitimime imam hatip lisesinde devam ettim. Üniversitede hukuk okuyabilecek puana sahipken işletme okumak zorunda kaldım. Çünkü o dönem imam hatiplerin kat sayıları değiştirildi. Ben 28 Şubat mağduruyum." ifadelerini kullandı.

Çevresinde kendisine herkesin "hoca" diye hitap ettiğini aktaran Yıldız, "Bu tabiri bir sohbet düzenlediğim ya da bir sohbete katıldığım için kullanmazlar. Kur'an-ı Kerim'i iyi bildiğim için kullanırlar. Hatta kayınvalidem bile bana 'hocam' diye hitap eder." diye konuştu.

Mahkeme heyeti şu ana kadar 2 tutuklu sanığı dinledi. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4'ü tutuklu 30 sanığın, "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.