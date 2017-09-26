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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

26 Eylül 2017 Salı, 16:09

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, adliye ve cezaevi personeli 3'ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla haklarında dava açılan, tutuklu sanıklar Ö.T, A.A, A.Ş, tutuksuz sanıklar, G.Ş, İ.E, E.K, M.D, A.D, İ.D, M.K, H.Y, E.B, V.K, G.G. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan A.A, suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadığını iddia etti.

Diğer tutuklu sanık A.Ş. de ByLock kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık H.Y. ise ByLock kullandığını daha önceki duruşmalarda kabul ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların iddia edilen suçları işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.