Ağrı Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu olan ve 3 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçen Ağrı Şeker Fabrikası'nın 2017-2018 yılı pancar alım kampanyası başladı.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 3 yıl çalışmayan fabrikanın bu yıl çalışıyor olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi için 2 yıldır mücadele verdiklerini ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Komşu illerde fabrika çalışıyor bizim ilde çalışmıyor. Neden çalışmıyor, niçin çalışmıyor? Yıllarca ilimizde aş ve ekmek olan bu fabrikanın çalışmamış olmasının altında yatan sebepler vardı. Bir fabrikanın çalışabilmesi için şeker pancarına ihtiyaç vardı. Eğer biz pancar üretemiyorsak 'fabrika neden kapanıyor ' diye eleştiride bulunamayız. Buradan Eleşkirt ve Patnoslu çiftçilerimize çok teşekkür ederim. Fabrikanın çalışmasını sağlayan başta Eleşkirt ve Patnos ilçemizdir."

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan da Ağrı Şeker Fabrikası'nda Iğdır ve Muş illerinin katkılarıyla 168 bin ton şeker pancarı işleneceğini belirtti.

Şeker pancarının işlenme süresinin 48 gün olacağını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"İşlenecek pancardan 22 bin 500 ton şeker, 6 bin ton melas ve 54 bin ton yaş küspe elde edilecektir. Şeker pancarı için çiftçilere 5 milyon 598 bin lira avans verdik. Bunlara ilaveten ödenecek olan 26 milyon 880 bin lira pancar bedeli ile toplamda 32 milyon 478 bin lira ödenmiş olacak. Fabrikada 23 memur, 179 daimi işçi, 150 muvakkat işçi ve 217 taşeron elemanı olmak üzere toplam 569 kişi istihdam edilmektedir. Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu olan fabrikamız 3 yıl aradan sonra tekrar Ağrı halkına, çiftçisine, nakliyecisine , esnafına kısaca her kesimine katkısı olan bir kurumdur. Şeker sanayisi olarak ana hedefimiz, yurdumuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi Ağrı'da da birim alanda en fazla verimi alabilmek için gerekli çalışmalar yaparak elde edilen pancar ve şeker verimini yükseltmek."

Pancar alım kampanyası, fabrikaya ilk pancar getiren 5 çiftçiye hediyelerinin verilmesinin ardından okunan dua ve kesilen kurban ile başladı.