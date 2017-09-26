Tunceli'de arıcılar piyasanın "bal" talebine yetişemiyor

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TUNCELİ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen "organik bal üretiminin desteklenmesi" çalışmaları kapsamında, 15 üreticiye 600 organik kovan, düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

Müdürlük bahçesinde yapılan etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, organik kovan dağıtımının ikinci etabını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organik kovan dağıtımının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tunceli'de organik arıcılığın geliştirilmesi, üretimin artırılması amacıyla yürütüldüğünü ifade eden Kaya, "İlimiz özellikle bitki florasının zengin olması, iklim koşuları ve yine doğasının bakir olması nedeniyle arıcılık yönünden ön plana çıkarıyor. Tabi bu sebeplerle ilimizde organik arıcılığın tercih edilmesine neden oluyor. İlimizde şu anda 68 bin 500 arı kovanımız mevcut ve 2016 yılında biz 600-650 ton civarında bir bal üretimi gerçekleştirdik." dedi.

Tuncel'de organik arıcılığı yaygınlaştırmak için her yıl düzenli olarak çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kaya, desteklenen üreticilerin ürünlerinin üç yıl boyunca sertifikasyon kuruluşu tarafından analizlerinin düzenli olarak yapıldığını ve hak eden üreticilerin organik arıcılık sertifikası aldığını belirtti.

Bu yıl organik arıcılığı desteklemek için üreticilere 600 adet organik kovan dağıttıklarını aktaran Kaya, yüzde 70'i hibe olarak verilen kovanlarla 15 üreticinin anlaşmalı sertifikasyon kuruluşundan 3 yıl organik bal üretimi konusunda eğitimler alacağını, ballarının düzenli olarak analizlerinin yapılacağını ve uygun görülmesinin ardından "organik bal üreticisi" sertifikasına sahip olacaklarını kaydetti.

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, arıcılık faaliyetleri için üreticilere açıldığını dile getiren Kaya, "Jandarma bölge komutanımız ve valimizin çok büyük destekleriyle biz bu yıl güvenlik nedeniyle kapalı olan yerlerin yüzde 95'ini üreticimize açtık." diye konuştu.

- "Tunceli balının pazar sorunu yok"

Tunceli'de üretilen balların ülke genelinde "Tunceli balı", "Pülümür balı", "Ovacık balı", "Munzur balı" olarak tanındığını ve talep gördüğünü anlatan Kaya, talebin her yıl arttığını bildirdi.

Tunceli'de üretilen balın her yıl kalitesinin arttığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Balımızın pazar sorunu yok. Üreticilerle konuştuğumuzda bal elde kalmıyor, yetmiyor. Balımızın kaliteli olduğu bütün Türkiye'de biliniyor ve bu nedenle pazar sorunu yok. Üreticilerimiz piyasanın talebini yetiştiremiyor. Biz markalaşırsak, coğrafi işaretlemesini alırsak 40-50 lira olan balı biz 75-100 liraya satacağız ve bu çok daha iyi olacak. Biz bunu bütün Türkiye'ye tanıttığımızda ister istemez fiyatı da artacak. Amacımız da ilimizin özellikle organik balını tanıtarak üreticinin ürettiğinin karşılığını almasıdır."

- "Tunceli organik bal üretiminde Türkiye'de ilk 5'de"

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan da Tunceli'de son 3 yıldır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile beraber organik arıcılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yoğun bir şekilde gayret gösterdiklerini söyledi.

Tunceli'nin balının ülke genelinde tanındığını ve hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmaların devam ettiğini belirten Doğan, "Türkiye'de organik bal üretimi noktasında ilk 5'e girdiğimizi öğrendik. 3 yılda bu aşamaya gelmek bizi mutlu ediyor. Bunun dışında ilimizde bu yıl 200 üreticimizin balını alını aldık ve tahlil ettirdik. Sonuçları yakında paylaşacağız. Ben bu çalışmadan dolayı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmalar sonrasında Kaya ve Doğan, kovanların özellikleri hakkında yaptıkları bilgilendirmenin ardından arıcılara kovanlarını dağıttı.