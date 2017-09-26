Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

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KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 55 bin 200 Suriyeliden 37 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana 37 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Talal Muhammed, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2 yıl önce Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed, Türkiye sayesinde Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, gidiş gelişlerde kendilerine sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar , Öncüpınar Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.



