Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin "Kamu Hastaneleri, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı" memurlarından oluşan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden biririr itirafçı olarak, etkin pişmanlık yasasından faydalandığı belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Cebrail Ö'yü gözaltına aldı.