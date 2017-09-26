Gaziantep'te 10. kattan düşen kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir binanın 10. katından düştüğü belirtilen kişi, hayatını kaybetti.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında meydana geldi.
Levent Piroğlu'nun binadan düştüğünü gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Piroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, Piroğlu'nun düştüğü belirtilen 10. kattaki dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı.
İçerde başka kimsenin olmadığı görülen ikametin kimliği henüz belirlenemeyen başka bir kişiye ait olduğu ifade edildi.
Piroğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Gaziantep şubesine kaldırıldı.