Şehidin mezarına memleketinden getirilen toprak bırakıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otele düzenlenen saldırıda şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in Aydın'da bulunan kabrine, memleketi Tunceli'den getirilen bir miktar toprak bırakıldı.

Şehidin mezarı başına gelen, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Tunceli İl Başkanı Yaşar Sever, AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı Taylan Balca ile AK Parti Tunceli Merkez İlçe Başkanı Mesut Tekin ve beraberindekiler dua etti.

Daha sonra poşet içerisinde Tunceli'den getirilen bir miktar toprak şehit Eker'in mezarına bırakıldı.

Şehidin aslen Tuncelili olduğunu hatırlatan Sever, şehit polis Eker için Tunceli'nin Nazimiye ilçesinden toprak getirdiklerini belirterek, "Buraya şehidimizin ailesinin yanında olduğumuzu göstermek ve şehidimizin memleketi Tunceli'den toprak getirmek için geldik. Şehidimizin ailesinin acılarını paylaşıyoruz. Allah Türk milletine bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Şehidin babası Nihat Eker ise oğlunun şehadetinin ardından herkesimden kendilerini teselli için arayanların olduğunu ve yalnız bırakılmadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini vurgulayan Eker, "Bu vatan bizim, hepimiz biriz, hepimiz Türkiye'yiz. Bizi hiç kimse yıkamaz. Bunu o Avrupalı ülkeler öyle bilsin. Milli birlik ve beraberlik deyince herkes koştu ve vatanını savundu. Atatürk ve askerleri nasıl vatanı savunduysa, bunlar da aynı şekilde vatana sahip çıktılar. Biz onların sayesinde buradayız." diye konuştu.

Darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerinin idam edilmesini istediklerini belirten Eker, "Devletimiz bu hainlere cezaevlerinde bakmasın" dedi.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için gerektiği takdirde kendisinin de savaşabileceğini dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Batılı ülkeler ne yaparlarsa yapsınlar bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Bu vatan bizim, başka gidecek bir yerimiz yok. Bize bizden başka da dost yok. Biz Türk'üz. Bu hainlere de öyle bir ceza verilsin ki kimse bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışmasın. Kimse bizim bu bayrağımızı indiremeyecektir. Ben oğlumla gurur duyuyorum çünkü o vatan için şehit oldu."

Burada, oğlunun mezar taşına sarılan anne Güzel Eker de, "Oğlum evlenmeden gitti. Aldılar onu benden. Burası oğlumun evi." diyerek gözyaşı döktü.







