Avrupa hayalleri tır dorsesinde son buldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak, tır dorsesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı tır, yurt dışına çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na geldi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen tır, risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk edildi.
Tırın dorsesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklular T.U.S, M.K, Ö.O.M, M.B, M.M ve M.R. tespit edildi.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirtilen kaçakların Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.