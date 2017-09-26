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Cinayet zanlısı 5 ay sonra yakalandı

26 Eylül 2017 Salı, 16:48

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 ay önce tarlasında öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kızılbayır mevkisinde, 23 Nisan'da tarlasında boğazı kesilmiş bulunan Mustafa Kirazkırmızı'nın öldürüldüğü belirlendi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, Kirazkırmızı'yı, C.K'nin (81) öldürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kirazkırmızı'nın yakınları, zanlının adliyeye getirilişi sırasında kendisine saldırmaya çalıştı.

Öte yandan, Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990'da başına taşla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Besni Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı, kendisine ait tarlada boğazı kesilmiş bulunmuştu.


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