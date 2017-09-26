ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 16:56

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 62 tabanca fişeği, 3,5 kilogram esrar ve 1 kilo 120 gram kenevir tohumuna el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Rafting Milli Takımı'ndan Vali Dağlı'ya ziyaret
YEREL

RAFTİNG MİLLİ TAKIMI'NDAN VALİ DAĞLI'YA ZİYARET
Sıcak hava balık fiyatlarını yükseltti
YEREL

SICAK HAVA BALIK FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Antalya seyahatinde aldığı kabak çekirdeği geçim kapısı oldu
YEREL

ANTALYA SEYAHATİNDE ALDIĞI KABAK ÇEKİRDEĞİ GEÇİM KAPISI OLDU