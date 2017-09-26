Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 62 tabanca fişeği, 3,5 kilogram esrar ve 1 kilo 120 gram kenevir tohumuna el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.