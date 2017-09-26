FETÖ/PDY'nin Kırklareli'deki "emniyet yapılanması" davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmada, 41'i tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Polis ekipleri, duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sanık yakınları, duruşma salonunun önünde kurulan kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra salona alındı.
Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı Uğur Uslu, mütalaasını verdi.
Uslu, tutuklu sanıklar Ali Osman Koçdeveci, Ali Osman Özkan, Ayhan Işık, Adnan Başar, Alparslan Şahintürk, Cihan Gürler, Çağlar Pektaş, Çetin Köse, Enes Arslan, Enes Aydın, Erkan Kabakçılı, Faruk Yücel, Fatih Özdemir, Fatih Sığırcı, Gazi Erdem, Hakan Çavdar, Hasan Hüseyin Gümüş, Hüseyin Sargın, İbrahim Aymak, Levent Güneş, Mehmet Çağlı, Mehmet Ali Aydınlı, Mesut Sızlağ, Mustafa Onur, Mustafa Barış Özdemir, Onur Yumuş, Ömer Yıldırım, Özcan Çam, Salih Kaynar, Sefa Öktem, Selami Menek, Selçuk Adnan Meral, Suat Yılmaz, Tahir Köşeli, Taner Yediel, Timur Bal, Türker Şahin, Yasin Anıl, Yener Badanka, Yener Bağcı ve Zekeriya Kahraman'ın bu hallerinin devamını talep etti.
Daha sonra duruşmaya, tutuklu sanıkların mütalaaya ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Duruşma, yarına ertelendi.