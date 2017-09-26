Tarihi Van kilimleri belediye eliyle hayat buluyor

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VAN (AA) - Asırlardır yöre halkının duygularını, özlemlerini, sevgilerini ilmek ilmek dokudukları Van Kilimleri, büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerle gelecek nesillere aktarılıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanında kentin unutulmaya yüz tutan değerlerini yaşatmak amacıyla da çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda her motifinde farklı duyguları barındıran Van kilimlerine eski önemini kazandırmak amacıyla kentin farklı yerlerinde 4 kilim atölyesi kuran Van Büyükşehir Belediyesi, 80 kadını istihdam ediyor.

Kadınlar, dokudukları kilimleri satarak aile bütçelerine katkı sağlarken, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan değeri de yaşatıyor.

Kilim atölyesi usta öğreticisi Enver Özkahraman, her ilmeğinde alın teri, her motifinde bir hikaye barındıran Van kilimlerinin dünyada da tanınan bir ürün olduğunu söyledi.

Belediye bünyesinde kurdukları atölyelerde dokudukları kilimlerle yok olmanın eşiğindeki bir kültürü yaşattıklarını vurgulayan Özkahraman, şu bilgileri verdi:

"Van kiliminin kıymetini çok eski tarihi yapılarda görebiliriz. Yine bu kilimler bundan 50 yıl önce kızlarımızın çeyizlerinin en önemli parçasıydı. Kilim örmek hamaratlığı, en güzel motifi yapmaksa gelinin zekasını temsil ederdi. Biz burada kök boyadan elde ettiğimiz ipliklerle kilim yapıyoruz. Bu kilimlerin her santiminde el emeği, göz nuru ve tarih var. Bir kilim bir ayda örülüyor ve satışa sunuluyor. Satışa sunulan kilimlerin ücreti de kadınlara veriliyor. Burada çalışan kadınlar bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor."

Van kilimleri, kentin simgesel değeri olarak ziyaretler sırasında devlet büyüklerine de hediye ediliyor.