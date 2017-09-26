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Şanlıurfa'da miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Eylül 2017 Salı, 17:35

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da miras nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Haliplibahçe Mahallesi'nde Ömer Ç. (52) ile kardeşi Osman Ç, miras nedeniyle iş yerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ömer Ç. kardeşini silahla yaraladı.

Ağır yaralanan Osman Ç. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından eve giden Ömer Ç, annesi Sode Ç'yi (70) de silahla yaraladı.

Ağır yaralanan anne, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sode Ç'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Saldırgan Ömer Ç. ise olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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