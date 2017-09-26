"Enerjiyi bitkilerden üretebilirsek, sorgum, geleceğin bitkisi olacak"

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ŞANLIURFA (AA) - Tatlı sorgumdan biyoetanol üretim potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen projenin sonuçları Şalıurfa'da düzenlenen "Enerji Bitkileri ve Sorgum Çalıştayı"nda açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (GAPTAEM) düzenlenen çalıştayda, Harran Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, GAPTAEM, Doğu Akdeniz ve Karadeniz Araştırma enstitülerinin bitkilerden yakıt elde edilmesi amacıyla TÜBİTAK'ın desteğiyle yürüttüğü, "Farklı Tatlı Sorgum Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyoetanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması" projesinin sonuçları açıklandı.

Çalıştayda, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Öktüm, Çukurova Üniversitesinden ise Prof. Dr. Ümit Ünal ve Kadir Aydın sunum yaptı.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın enerji bitkilerinden tatlı sorgumun biyoetanol, şeker ve yem bitkisi olarak değerlendirilmesi ve özelliklerinin tartışılması için düzenlendiğini söyledi.

Tatlı sorgumun Türkiye'de üretim ve tüketimi fazla olmayan bir bitki olduğunu belirten Çetiner, "Sorgumun Afrika ülkelerinde insan tüketimi için üretildiğini biliyoruz. Sorgum mısıra göre yeşil aksamı biraz daha fazla, mısır, şeker pancarı ve şeker kamışı gibi gövdesi sıkılarak şeker elde edilen bir bitki." ifadesini kullandı.

Sorgumun son yıllarda enerji bitkisi olarak anılmaya başlandığını dile getiren Çetiner, özellikle sorgumdan elde edilen sıvının biyoetanol olarak benzinle birlikte tüketilmeye başlandığını ifade etti.

Sorgumdan elde edilen biyoetanolün yüzde 4 oranında benzine karıştırıldığına dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yazın pamuk ve mısır fazla ekiliyor. 'Sorgum, bu bitkilere alternatif olabilir, bunların arasına girebilir mi?' araştırması sonucunda mısıra göre 2-3 kat daha fazla yemlik olarak verimli olduğu, şeker kamışı ve pancar gibi şeker üretiminde kullanılabileceği ve biyoetanole dönüştürülerek yakıt olarak da kullanılabileceği belirlendi. Fosil yakıtlar üzerinde çok hesaplar yapılıyor. Eğer biz de yakıtımızı bitkilerden elde edebilir, enerjiyi bitkilerden üretebilirsek, sorgum, geleceğin bitkisi olacak. 2 yıldan bu yana sorgum üzerine yaptığımız araştırmanın sonuçlarını bu çalıştayda ilgili kurum ve kişilerle paylaşıyoruz."

- "Şeker değeri, şeker pancarından daha fazla"

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çayır ve Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Celal Yücel de dünyada fosil yakıtlarının giderek azalması ve bu yakıtların sera etkisi nedeniyle ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirtti.

Proje kapsamında sorgum bitkisinin Çukurova ve GAP bölgelerinde yetiştirilmesi üzerine araştırma yaptıklarını anlatan Yücel, "Yaptığımız araştırmada, bu bitkinin ikinci ürün koşullarında 90-100 günde hayvanlar için yaklaşık 20 ton yaş ot verimi alınıyor. Bu bitkinin gövdesini sıkarak elde ettiğimiz sıvının şeker değeri, şeker pancarından daha fazla. Sorgumda dekar başına elde edilen sıvının biyoetanole dönüştürülmesiyle 400-500 litre biyoetanol elde ediliyor. Bunu sadece 100 günde yapabiliyoruz. Geri kalan atıklarını da slaj yaparak hayvan yemi olarak değerlendirebiliriz. Böylece ülkemizin kaba yem açığını da rahatlıkla kapatabiliriz." diye konuştu.



