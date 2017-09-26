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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 17:42
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri-Malatya karayolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Kama"dan da yararlanılarak yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan T.K. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.



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