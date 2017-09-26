Polis, tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da ele geçirilen bir pompalı tüfeğin kartuşlarını çıkartmak isteyen polis, silahın kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Çakmak Caddesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarını aldı.
Olay yerine giden polis ekipleri, Ali Aytaç G'nin kardeşiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş ettiğini, araya giren bir esnafın da silahı alıp iş yerine götürdüğünü belirledi.
Ekipteki polis memurlarından M.Y, teslim aldığı tüfeğin kartuşlarını çıkartmaya çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Yaralı polis, meslektaşlarının çağırdığı ambulansla olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, tüfekle havaya ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılan şüpheli Ali Aytaç G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.