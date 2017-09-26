Sakarya'da terminal kulübesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir kişinin ilçe terminalindeki kulübeden yaptığı hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Karasu ilçesi merkez terminalinde bulunan kulübeye gelen görevliler, kasada bulunan yaklaşık 200 liranın çalındığını fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık anının kulübe çevresinde bulunan üç güvenlik kamerasınca görüntülendiğini tespit etti.
Polisler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde, şüphelinin tornavidayla açtığı kulübe camından uzanarak çekmeceleri karıştırması ve bir miktar parayı alarak uzaklaşması yer alıyor.