Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar M.B, O.K. ve M.Ü. ile avukatları katıldı.

"Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan sanıklardan, eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı da olan M.B. savunmasında, mahkemeye sunulan beyanları kabul etmediğini belirterek Bank Asya'ya yardım amaçlı para yatırmadığını ileri sürdü.

Daha önce Banka Asya da dahil diğer bazı bankaların avukatlığını yaptığını anlatan M.B, şöyle konuştu:

"AK Parti'de 5 yılı aşkın merkez ilçe başkanlığı görevi yaptım. Görevimden alınmadım. 2014 yılı kongresinde aday olmadım. Bu yıldan sonra da partiye yakın durdum. Ben bir avukatım. Bir çok bankanın avukatlığını yapıyorum. Evet, bunların içinde Bank Asya da var. 17-25 Aralık sürecinin ardından bu yapıyı eleştirdiğim için bu bankadan bana dosya gelmedi. Eğer bu yapıdan olsam neden benden dosyalarını alsınlar. Kızım bu yapının okulunda okuyordu ancak okul idaresiyle yaşadığım bir olaydan sonra kızımı bu okuldan aldım. Ben herhangi bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer sanıklar O.K. ve M.Ü. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.