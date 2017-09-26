"ÇAYKUR, Brezilya pazarında yerini alacak"

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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hedeflerinin en büyük beşinci çay üreticisi olarak dünyada hak ettikleri pazar payını almak istediklerini bildirdi.

Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un ürünlerini tanıtırken, bir yandan da uluslararası firmalarla yaptıkları görüşmelerle dünyadaki pazar payını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazar ağına Brezilya'yı da eklediklerine işaret eden Sütlüoğlu, "Hedefimiz en büyük beşinci çay üreticisi olarak dünyada hak ettiğimiz pazar payını almak istiyoruz. Dış pazarda büyümek için uluslararası alıcı ve satıcı firmalarla bir araya geldiğimiz fuarlar önemli. ÇAYKUR olarak bu tür fuarlarda yer almaya çalışıyoruz. ÇAYKUR ürünleri bundan sonra Brezilya pazarında yerini alacak." ifadelerini kullandı.