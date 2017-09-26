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Tekirdağ'da sağanak

26 Eylül 2017 Salı, 18:18

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların, ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındığı gözlendi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

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