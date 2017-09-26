Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kalburaltı nohutun kilogramı 3,60 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,82
|0,85
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS-GT
|Arpa yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,86
|0,91
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,88
|0,94
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,60
|3,60
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|10,90
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,40
|12,75
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,48
|2,48
|TTS
|Diğer ürünler
|Yaş üzüm şaraplık
|Kg
|1,14
|1,14
|MTS
|Yaş üzüm şaraplık
|Kg
|0,75
|1,30
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS- GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış