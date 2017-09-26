ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Ticaret Borsası

26 Eylül 2017 Salı, 18:21

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kalburaltı nohutun kilogramı 3,60 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,82 0,85 MTS
Arpa yemlikKg 0,820,82 MTS-GT
Arpa yemlik Kg 0,90 0,90 TTS
Buğday sertKg 0,86 0,91MTS
Buğday sertKg 0,880,94TTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,820,82MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltıKg 3,603,60TTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (9 mm)Kg9,009,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,5010,90TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg12,4012,75TTS
Leblebi kırıkKg 2,482,48TTS
Diğer ürünler
Yaş üzüm şaraplıkKg1,141,14MTS
Yaş üzüm şaraplıkKg0,751,30TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

MTS- GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil

TTS : Tüccardan tüccara satış

İLGİLİ HABERLER
Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönemi bitti
YEREL

DENİZLİSPOR'DA YUSUF ŞİMŞEK DÖNEMİ BİTTİ
Denizli'de iş kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EĞİTİM YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
FETÖ'nün İl Özel İdare yapılanması davası
YEREL

FETÖ'NÜN İL ÖZEL İDARE YAPILANMASI DAVASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
GÜNCELLEME- Denizli'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasında
YEREL

GÜNCELLEME- DENİZLİ'DE BIÇAKLI GASP GÜVENLİK KAMERASINDA
Denizli'de bıçaklı gasp güvenlik kamerasında
YEREL

DENİZLİ'DE BIÇAKLI GASP GÜVENLİK KAMERASINDA
Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik dava
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
İtfaiyeciler zeybek oynadı
YEREL

İTFAİYECİLER ZEYBEK OYNADI