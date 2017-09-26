Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.