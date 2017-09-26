Aydın'da iki katlı ev çöktü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hafta önce 2 katlı binanın çökmesinden ardından yan tarafındaki 2 katlı bina da yıkıldı.

Gündoğan Mahallesi'nde Osman Ergin'e (56) ait evde bir anda çökme meydana geldi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergin, 16 Eylül'de evlerinin yanındaki 2 katlı binanın çökmesinin ardından yetkililerin uyarıları sonucu evde oturmadıklarını belirterek, "Evde kalmıyorduk ama bütün eşyalarımız içerideydi. Bugün de bizim kaldığımız ev yıkıldı. Allah'tan canımız sağ." dedi.

Babasıyla birlikte yaşayan müzik öğretmeni Feridun Ergin ise "Bütün müzik enstrümanlarım ve eşyalarım içerideydi. Ev bu hale geldi. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Yıkılan evin yanında Kadir-Minure Koç çiftine ait iki katlı bir ev de 16 Eylül tarihinde yıkılmış, bu evin yan tarafında bir gün önce bir inşaatın temel kazılarının yapıldığı belirtilmişti.







