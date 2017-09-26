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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

26 Eylül 2017 Salı, 19:12

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Lokman K. ile avukatı katıldı.

Sanık Lokman K. savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Van'da öğretmenlik yaptığını söyleyen sanık Lokman K, "Ben Van'dan PKK'dan kaçarak buralara geldim. Terör örgütünden kaçıp başka bir terör örgütü üyesi olmakla suçlanmayı kabul edemiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, FETÖ'yle ilişkili kapatılan eski dershanenin müdürü sanık Lokman K'nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


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