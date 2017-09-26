Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 60,19 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|60,19
|35,54
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|45,60
|33,52
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Patates
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HTS
|Kavurma
|KG
|58,00
|58,00
|58,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış