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Erzurum Ticaret Borsası

26 Eylül 2017 Salı, 19:22

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 60,19 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,0060,1935,54ESKS
Et BüyükbaşKG 31,8045,6033,52HTS
Et KüçükbaşKG 28,0028,0028,00ESKS
PatatesKG 0,900,900,90HTS
KavurmaKG 58,0058,0058,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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