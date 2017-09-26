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FETÖ sanığı "ByLock" çözümlerini İspanyolca şiire benzetti

26 Eylül 2017 Salı, 19:29

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu, 7'si firar olmak üzere 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Konya Adliye Sarayı'nda "FETÖ'nün baro yapılanması" davasına ilişkin duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların dinlenmesine devam edildi.

Tutuksuz sanıklardan Hasan Hüseyin Avcı savunmasında, terör örgütüne üye olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"un telefonunda yüklü olmasına ilişkin iddialara cevap veren Avcı, "ByLock çözümleri bana İspanyolca yazılmış bir şiir gibi geldi. Hiçbir şey anlayamadım." dedi.

Tutuklu sanıklardan Arif Özer, terör örgütüne üye olmadığını savundu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Özer, "ByLock kullandığımı ve içerikte nelerin olduğunu hatırlamıyorum. Kullanmışsam da iddia edilen içerikler zaten günlük konuşmalar şeklinde." dedi.

Sanık Özer'in "Millet etkin pişmanlıktan yararlanıp dışarı çıktı trilyonlar kazanıyor, biz de burada hangi bisküviyi yiyeceğimizi düşünüyoruz." demesi üzerine Mahkeme Başkanı Özer'e "Avukatlıkta trilyonlar dönüyor mu?" dedi.

Duruşma yarın sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.


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