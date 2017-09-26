ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'den firari askerler kontrol noktasında yakalandı

26 Eylül 2017 Salı, 19:33

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki asker, Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç edilmiş firari eski astsubaylar H.S. ve Y.S, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görülen duruşma sonrasında tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:
Manisa'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü
YEREL

MANİSA'DA KAMYONET KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Akhisarspor, 2014-2015 performansına ulaşamadı
YEREL

AKHİSARSPOR, 2014-2015 PERFORMANSINA ULAŞAMADI
Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sona erdi
YEREL

AİGAİ ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Akhisarspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
YEREL

AKHİSARSPOR, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANIYOR