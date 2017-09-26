FETÖ'nün Tekirdağ'daki "abla yapılanması" davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan duruşmaya, 4'ü tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığı dinledi. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti.
Duruşma, yarın diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4'ü tutuklu 30 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.