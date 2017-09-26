Eski Vali Yardımcısı Boylu'nun "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu'nun yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Boylu ile avukatı Celal Zunguldak katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Zunguldak savunmasında, müvekkili hakkında cemaate yakınlığı olduğu yönünde iddianın bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim Köprüköy Kaymakamlığı yaptığı dönemde, dönemin belediye başkanı sanık hakkında beyanda bulundu. Belediye başkanı beyanında müvekkilimin cemaate yakın olduğu yönünde değilde aksine cemaate karşı tutum sergilediğini söylemiştir. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık Boylu ise savunmasında, 400 gündür tutuklu olduğunu kaydederek, "Hakkımda ByLock iddiası bulunmakta. Mart ayındaki ilk duruşmamda söylemiştim. Bu programa ilişkin içerik tespitleri geldiğinde birşey çıkmayacağını söylemiştim. Bundan eminim çünkü ben bu programı kullanmadım. Ciddi sıkıntılarım var. Safra kesemdeki taşın kanser yapma riski var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Boylu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ersin Boylu'nun Erzurum Valiliğince gerçekleştirilen bir proje kapsamında yurt dışına çıktığının anlaşıldığı, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının şifreli şekilde haberleşmek için kullandıkları "ByLock" programına kayıtlı olduğu ve programı kullandığı ifadelerine yer veriliyor.

Boylu'nun eşinin Asya Katılım Bankasında çalıştığının belirtildiği iddianamede, sanığın iş yerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY ele başı Fetullah Gülen'in iki fotoğrafının bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Boylu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.