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ORDU (AA) - Ordu'da, "Erişilebilir şehir ve turizm merkezi Ordu mutabakat deklarasyonu" törenle İmzalandı.

Engelleri olsa dahi bütün insanların hareket etme, görme, seyahatlere katılma imkanı sağlayan turizm çeşidi olan "Erişilebilir turizm" kapsamında pilot il seçilen Ordu'da imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Karadeniz'in incisi Ordu'ya değer katacak bir proje için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 15 yıldır engelliler, yaşlılar ve çocuklar için sosyal alanlarda önemli yasal düzenlemeler ve değişiklikler yaptığını belirten Yavuz, "Engellilerin sosyal hayata, iş hayatına katılımları noktasında da birçok yasal mevzuatı devreye sokmuş bulunuyor. Erişilebilirlik de bunlardan en önemlisi. Kamu kurum ve kuruluşlarına erişilebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması ve standartlarının engellilere göre düzenlenmesi noktasında yoğun gayret ve çalışmalar var." dedi.

Standartların engellilere göre düzenlenmemesi halinde engellilerin sorunlar yaşadığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Gelecekte Karadeniz'in en önemli turizm merkezi olacak şehrimizin, diğer taraftan engelliler için de bir merkez olmasını amaçlayan bir protokolü imzalamış oluyoruz. Burada en önemli görevler Valiliğimizin koordinasyonunda tüm belediyelerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza düşüyor. İnanıyorum ki bu şehir geçmişten getirdiği birikimiyle yarınlara ve Türkiye'ye örnek olacak bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirecektir."

Yavuz, yakın tarihte 3 milyon yerli ve yabancı turistin Ordu'da ağırlanmasına hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefe katkı sunacak yeni anlayışı da ortaya koyuyoruz. Sadece rakamlar olarak değil, bizim insani değerlerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Medeniyet köklerimiz buna müsait. Bu yeni anlayışla birlikte sadece ekonomik bir getiri olarak değil, insani gelişmişlik kriterlerini de geliştirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Deklarasyon, Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü İsa Türkmen ve Dünya Engelliler Vakfı Birliği Başkanı Metin Şentürk tarafından imzalandı.