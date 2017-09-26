Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

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MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek araya Atiker Konyaspor'u yenerek girmek istediklerini söyledi.

Ravcı, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 6. haftanın kendileri için güzel geçtiğini belirtti.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında futbolcuların inanarak oynadığını ve alınan skorun da bunun göstergesi olduğunu dile getiren Ravcı, "Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. İnşallah bu karşılaşmayı da 3 puanla kapatarak, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takımdaki kadro değişikliğine değinen Ravcı, şunları kaydetti:

"Altyapı oyuncuları da dahil hepsi bizim futbolcularımız. Sezon boyunca hepsinden faydalanacağız. Oyuncuları iyi biliyor ve tanıyorum. Geçen hafta hak edene formayı verdik, takıma daha fazla katkı vereceğini düşündüğümüz oyuncularla kadromuzu oluşturduk. O kadroyu inanarak çıkardık, sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımızın da büyük katkısı oldu. 11 kişiyle saha çıkmak zorundasınız, 24 kişiyle çıkamazsınız, içlerinden bir 11 belirleyerek, sahaya çıkmak durumundasınız. Kadro seçiminde doğru yaptığımızı da maçtan sonra görmüş olduk."

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve oyuncuların tamamına bu süreçte ihtiyaç duyulacağını tekrarlayan Ravcı, "Belki 8-10 hafta faydalanamadığımız oyunculara da ihtiyacımız olacak, onlardan da yararlanacağız." ifadesini kullandı.

Sarı-siyahlı futbolcular, teknik sorumlu Hakan Çalışkan ve Ravcı gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.