ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

26 Eylül 2017 Salı, 20:08


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek araya Atiker Konyaspor'u yenerek girmek istediklerini söyledi.

Ravcı, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 6. haftanın kendileri için güzel geçtiğini belirtti.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında futbolcuların inanarak oynadığını ve alınan skorun da bunun göstergesi olduğunu dile getiren Ravcı, "Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. İnşallah bu karşılaşmayı da 3 puanla kapatarak, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takımdaki kadro değişikliğine değinen Ravcı, şunları kaydetti:

"Altyapı oyuncuları da dahil hepsi bizim futbolcularımız. Sezon boyunca hepsinden faydalanacağız. Oyuncuları iyi biliyor ve tanıyorum. Geçen hafta hak edene formayı verdik, takıma daha fazla katkı vereceğini düşündüğümüz oyuncularla kadromuzu oluşturduk. O kadroyu inanarak çıkardık, sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımızın da büyük katkısı oldu. 11 kişiyle saha çıkmak zorundasınız, 24 kişiyle çıkamazsınız, içlerinden bir 11 belirleyerek, sahaya çıkmak durumundasınız. Kadro seçiminde doğru yaptığımızı da maçtan sonra görmüş olduk."

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve oyuncuların tamamına bu süreçte ihtiyaç duyulacağını tekrarlayan Ravcı, "Belki 8-10 hafta faydalanamadığımız oyunculara da ihtiyacımız olacak, onlardan da yararlanacağız." ifadesini kullandı.

Sarı-siyahlı futbolcular, teknik sorumlu Hakan Çalışkan ve Ravcı gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştı
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, EROL BULUT İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya'da FETÖ'den aranan biri asker 2 kişi yakalandı
YEREL

MALATYA'DA FETÖ'DEN ARANAN BİRİ ASKER 2 KİŞİ YAKALANDI

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
&quot;Fotoğraf Makinesi Müzesi&quot; açılıyor
YEREL

"FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜZESİ" AÇILIYOR
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL

UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU