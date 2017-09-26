Erzurum'da FETÖ'nün "adliye ve cezaevi yapılanması" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bölgedeki adliye ile cezaevi yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen eski öğretmen Hakan Bircan'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Bircan tutuklu bulunduğu Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinden, tanık O.M. ise Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldılar.

Tanık O.M. beyanında, sanıkla aynı kurumda çalıştığını söyledi.

Sanık Bircan'ın adliye yapılanmasında görev veren kişi olduğunu kaydeden O.M, şunları söyledi:

"Sanığı, Doğu Anadolu Bölgesindeki adliyeleri ve çalışanlarının tüm sorumlusu olarak biliyorum. Hulusi ya da Halit kod adı kullandığımı biliyorum. Ben Erzurum Adliyesinden sorumluydum. Bana bu görevi sanık vermişti. Sanıkla ByLock üzerinden görüşme yaptığımızı hatırlıyorum. İş hayatında ben onun üstü konumundaydım ama sohbet durumunda sanık benim üstüm görevindeydi. Sohbet konusunda o bana bir şeyler söylerdi ben de yapardım."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, soruşturma kapsamında şüpheli ve tanık beyanları, teşhis tutanakları ve toplanan deliller doğrultusunda sanığın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Bircan, savunmasında, örgüt içerisinde hiçbir türlü görev ve pozisyonda bulunmadığını ileri sürerek, "Kod isim kullanmadım, kimseye de kod isim vermedim. Tanık O.M'ye görevler verdiğim, gitmediğim yere kendisini gönderdiğim söyleniyor. Bunlar doğru değil. Aleyhime verilen tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben öğretmenim. Öğrencilerime vatan, millet sevgisi aşılamaya çalışan biriyim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Bircan'ın, FETÖ/PDY üyesi ve örgüt yöneticisi olduğu, örgütün sözde Doğu Anadolu Bölgesi adliye ve ceza infaz koruma personeli sorumlularının en üst yöneticisi konumunda bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu, örgütle ilişkili okul ve kurumlarda çalıştığı belirtiliyor.

İddianamede, Bircan'ın "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.