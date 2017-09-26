Tekirdağ'daki sağanak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı bölgelerde bu baskınları yaşandığı belirtildi.

Kent genelinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ile bazı ara yollarda su birikintileri oluşurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayı ve Kılavuzlu mahallelerinden geçen iki derenin taşması sonucu Değirmenaltı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ve itfaiye ekiplerinin bunlara müdahale ettiğini aktaran Albayrak, meydana gelebilecek olası olumsuzlukların önüne geçildiğini kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Recep Erol ise kent genelinde büyük olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.



