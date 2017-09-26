"FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 39'u tutuklu, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmanın yedinci gününde tanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Tanık H.D. ifadesinde, bir gün mesai bitiminde çalıştığı kurumun yakınındaki çay ocağında oturduğunu, tutuklu sanıklardan Durmuş Ali Koçer'in de orada bulunduğunu belirterek, "Yanında tanımadığım biri vardı, sohbet ediyorlardı. Koçer, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı, AK Partili belediyelere ve oy veren insanların tamamına ağır hakaretlerde bulundu. Sonra ben pek orada durmadım, ayrıldım." diye konuştu.

Çalıştığı kurumun yeni binasının müteahhitliğini sanık Koçer'in yaptığını, kendisini buradan tanıdığını belirten H.D, "Bir gün kurum müdürü ile inşaatı denetlemeye gitmiştik. Sanık inşaat alanında konuşuyordu. Afganistan'dan geldiğini, 20 bin dolar civarında para bıraktığını, bu parayı orada yapılan bir okul için verdiğini söylüyordu. Bu olay 2014 yılının mart ayı gibi oldu diye hatırlıyorum. Bu iki olay dışında başka bir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tanık İ.K. de makine kiralama ve hafriyat işiyle uğraştığını, 2012 yılında yapının sohbet toplantılarına katılması için kendisine ısrar edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir müddet katıldım. Ayda bir sohbet toplantıları oluyordu. Yaklaşık 1 yıl sürdü. Sohbetlerin başında Mehmet adında biri vardı, kendisinin öğretmen olduğunu biliyorum. Bir gün Mehmet hoca ile sanıklardan Yalçın Tabanlı iş yerime geldi, yardım talep ettiler. 2013'ün haziran ayıydı. Yüksek bir miktar söylediler ama 10 bin liralık çek verdim. Daha sonra bu çeki iptal ettirdim. Bildiklerim bunlardan ibarettir."

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.





- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 959 sayfalık iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtiliyor.

Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamadan itaat eden ve maddi gücü yerinde olanların seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydediliyor:

"Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmiştir. Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da arasında bulunan 72 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, iddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.