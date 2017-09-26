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Zonguldak'ta taciz iddiası

26 Eylül 2017 Salı, 20:22

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.A, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.Ç'nin (45), kendisini taciz ettiği iddiasında bulunarak, şikayetçi oldu.

İddia üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı.

İncelemenin ardından gözaltına alınan O.Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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