Sivas'ta FETÖ davasında 10 tahliye

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar A.H, A.H, F.K, İ.İ, M.D, N.Ş, V.D, Y.U, B.A. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan B.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İddianamelerin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Duruşmada 10 tutuklu sanık dinlendi.

Tutuklu sanıklardan makine mühendisi A.H, savunmasında, üyelerinin FETÖ mensubu olduğu iddia edilen Aktif Sanayici İş adamları Derneği'ne (ASSİAD) üyeliğinin bulunduğunu kabul ederek, "Dernekte öğrencilik dönemimde çalıştım. Getir, götür işleri yaparak harçlığımı çıkardım. Aileme yük olmamak için burada çalıştım. 2013'te dernek üyesiydim. Büyük bölge talebe mesulü olduğum iddia edilmiş, kabul etmiyorum." dedi.

ASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı B.K. ise savunmasında derneğe mali destekte bulunmadığını belirterek, "Dernekte yapılan himmet toplantılarına katılmadım, mali destekte bulunmadım. Öğrenci evlerinde birkaç kez toplantıya katıldığım doğrudur ama bu yapı o zaman terör örgütü olarak adlandırılmamıştı. Dernekte yapılan toplantılar terör örgütüyle ilgili değildi ve eylem kararı almadık. Dernekle ilgili toplantılarda sorumluydum ama sohbet sorumlusu değildim. Ben 30 yaşında ilkokul mezunu biriyim. Benden yaşça büyük üniversite mezunu kişilere talimat versem kim kabul eder bunu? Kim benden emir alır? Ben dünya pazarına açılmak için bu dernekte yer aldım." ifadesini kullandı.

Sanık F.K. etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak istediğini dile getirerek, ASSİAD'ın kuruluşunda yer aldığını ancak hiçbir toplantılarına katılmadığını söyledi.

Derneğe çevre kazanmak için üye olduğunu aktaran F.K, "Derneğin toplantılarına ve iş gezilerine katılmadım. Ben 2007 yılında bu dernekten ayrıldım. Bir daha hiçbir şekilde ilgilenmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan iş adamı İ.İ. ise şunları kaydetti:

"Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. ASSİAD'a üyeliğim pasif bir üyeliktir. Derneğin kuruluşundan kapanışına kadar hiçbir toplantısına katılmadım. Ben derneğin aidatlarını bile ödemedim. Örgütten hiçbir şekilde talimat almadım. Benim Dijitürk aboneliğim var. Bu yapı Dijitürk aboneliğinin sonlandırılması için talimat vermiş. Ben aboneliğimi sonlandırmadım. Ben Tokatlıyım ama Sivasspor'u takip eden biriyim. Benim örgüte bakışım Sivasspor'un bile altındadır. 2013 kasım ayında Twitter'dan hesabımdan 'Hoca efendiyi üzen hiç kimse ile yönüm aynı olamaz' twitimi şu nedenle yazmıştım, ben Türkçe Olimpiyatları'nda Sivas'ta düzenlenen programın tabela işini almıştım. O dönemde yabancı çocukların Türkçe şarkı okumalarından etkilenmiştim. O ruh haliyle sosyal medyada böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu yapının gerçek yüzünü gördükten sonra başka paylaşımda bulunmadım. "

Y.U. da bu yapının birçok kişinin dini duygularını istismar ettiğini aktararak, "Gözaltı sonrası aramalarda ele geçirilen 1 dolar suç unsuru olarak gösterilmiştir ancak başka dövizler de vardı. Bunlar tutanağa geçmemiştir. Burada kötü niyet söz konusudur. Ben bu yapıya tamamen dini duygularla yaklaştım. Bizi kullandıklarını bilsem asla yanaşmazdım. Pişmanım. FETÖ'ye lanet olsun." şeklinde konuştu.

Sanıklardan iş adamı B.A. FETÖ ile 1999 yılında tanıştığını ifade ederek, "Öğrenci evlerine ders çalışmaya gittim. 2013 yılından itibaren de kopmaya başladım. Bu yapının ihanet kısmında olmadım. İbadet ve ticaret kısmında da başarılı olamadım zaten. İşim de batınca bu yapı benimle çok ilgilenmedi." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların dinlenmesinin ardından ara kararında, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.

Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi için 29-30 Kasım'a ertelendi.



