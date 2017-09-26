Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 eski polis ile bir memurun yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları "silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memurları A.E, Ş.S, Ö.Y, O.E, M.A, M.B, M.A.M, K.D, İ.D, M.A.A, F.D, E.M, B.Y, E.K, B.U, E.Y. ile sivil memur Ö.B. ve avukatları katıldı.

Sanık Ö.B, savunmasında ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Hiçbir cemaatle bağının olmadığını savunan Ö.B, "Ben bu örgüte ne üye oldum, ne okuluna, ne de dershanesine gittim. Bu örgütle ya da ByLock'la hiçbir ilgim yok. Bir yanlışlık var, bu yanlışlık ortaya çıkacaktır." dedi.

M.A. ise terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini söyledi.

ByLock yüklü bulunduğu iddia edilen telefonun kendisine ait olmadığını ifade eden M.A, "ByLock suçlamasını kabul etmiyorum. ByLock olduğu iddia edilen telefon bana değil eşime ait. Eşim kullanıyordu." iddiasında bulundu.

O.E. de 15 Temmuz gecesi görevi başında olduğunu ifade etti.

Bank Asya'da 2004 yılında hesap açtığını söyleyen O.E, "17-25'ten sonra hesabımı kapattım. Ondan sonra bankaya herhangi bir para yatırmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının "17-25'ten sonra Bank Asyaya para yatırılması yönünde çağrı yapıldığı dönemde 10 bin lira para yatırmışsın. Bu konuda ne diyeceksiniz?" demesi üzerine O.E, "Hatırlayamadım." karşılığını verdi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.