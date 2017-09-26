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Kahramanmaraş'ta gasp ve yaralamadan aranan zanlı yakalandı

26 Eylül 2017 Salı, 20:42

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta gasp ve yaralama gibi suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kubilay T'nin saklandığı İstiklal Mahallesi'ndeki ikametine uzun namlulu silahlarla operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 yıldır açık cezaevi firarisi olan Kubilay T, yakalanarak gözaltına alındı.

Gasp, yaralama gibi suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Kubilay T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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