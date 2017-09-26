Aydın'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

AYDIN (AA) - Söke ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bağarası Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Ahmet Telef (75), konteynerdeki çöpleri boşalttıktan sonra hareket eden A.K'nin kullandığı belediyeye ait 34 TA 7146 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Telef'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bir süre araç trafiğine kapanan cadde, cumhuriyet savcısının incelemesi ve cesedin kaldırılmasının ardından açıldı.