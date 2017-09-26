Sivas'ta 15 sanıklı FETÖ/PDY duruşması başladı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu akademisyen 10'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ByLock kullanma" suçlarından dava açılan tutuklu sanıklar A.P, E.D, F.U, M.K, M.A, M.H.A, M.A, O.Ö, Ö.B.A. ile tutuksuz sanıklar, Ş.B, H.D, F.E, M.K, E.A, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi tutuklu bulunan F.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



İlk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İddianamelerin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

İhraç edilen öğretim görevlisi E.D. savunmasında, sosyal hayatında bir faaliyet olması için bu yapının içinde bulunduğunu belirtti.

Resmi görevinde bu yapıyla ilgili herhangi bir emir almadığını dile getiren E.D, "Haberim olmayan bir darbe teşebbüsü nedeniyle terörist konumuna düştüm. Benimle birlikte yargılanan sanıkların bir kaçını sohbet ortamlarından tanırım. ByLock programına kendimi 'Furkan' olarak kaydetmiştim." diye konuştu.

Tutuklu işçi F.S. ise ByLock kullandığını belirterek, "Ben ByLock'ta 'Fahri' ismini kullandım. Bu yapı içinde uzun yıllardan beri ikinci ve farklı bir isim kullanmak tedbir olarak görülüyordu. Bu yapının sohbetlerine de katıldım." dedi.

İhraç edilen araştırma görevlisi tutuklu sanık M.H.A. da evinde Fetullah Gülen'e ait vaaz CD'lerinin sorulması üzerine, "Ben zaman zaman bu yapıya mensup arkadaşlarla tartışırdım. Bu yapıya mensup bir kişi de bunları dinlemem için bana vaaz CD'lerini verdi. Ben de dinlemeden kitaplığa koydum. Saklama gereği dahi duymadım." ifadelerini kullandı.

- "Başörtüsü teferruattır' diyen şaklabanın neyine inanacağım"

İhraç edilen araştırma görevlisi tutuklu sanık F.U. ise savunmasında "Ben Saadet Partiliyim. Resmi belgesi de elimde. Bu FETÖ ile aynı dünya görüşüne sahip değilim. 'Başörtüsü teferruattır' diyen şaklabanın neyine inanacağım." dedi.

Duruşmada diğer sanıklar da dinlendi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar E.D, M.K. ve M.H.A'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ve BTK raporlarının beklenmesi için 28 Kasım'a ertelendi.