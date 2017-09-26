Ardahan'da "huzur" uygulaması

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Kentteki uygulamada, polis, zabıta, il halk sağlığı ve vergi dairesi görevlilerinin de katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son bir ayda "Türkiye Huzur Güven Uygulamaları" kapsamında Ardahan'da yapılan kontrollerde, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı işlem yapan 2 otelin ruhsatının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"3 otele toplamda 20 bin 765 lira idari para cezası tatbik edilmiştir. Kapalı alanda sigara içmek ve içtirmek suçlarından 3 şahsa 327 lira, 4 iş yerine 5 bin 945 lira idari para cezası tatbik edilmiştir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre amaç dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 4 iş yeri ve bu iş yerlerinde kayıtsız konsomatrist olarak çalıştığı tespit edilen 39 bayanla ilgili olarak gerekli işlemler yapılmıştır."

Uygulamada bazı suçlardan aranan 3 kişinin tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, "Yaralama, fuhşa teşvik olaylarına karıştıkları ve vize ihlali tespit edilen toplam 5 yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmiştir. Fuhşa teşvik ve gasp olaylarından aranması olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güven ortamının sağlanması, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için suç ve suçluyla mücadelede etkin bir şekilde devamlılığın sağlanacağına vurgu yapıldı.