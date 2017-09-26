Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.
Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 18 takım mücadele ediyor.
A Grubu'nda oynanan maçlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor'u 64-60, Kastamonu Basketbol, Fenerbahçe Gelişim'i 76-56, Urla Belediyesi ise Edirnespor Basketbol'u 51-46 mağlup etti.
B Grubu'nda oynanan müsabakalarda İstanbulgücü, İzmit Belediyespor'u 54-47, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi'ni 75-71, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor ise Mersin Basketbol'u 74-63 yendi.
C Grubu'nda Edremit Belediyesi Gürespor, Bayraklı Belediyesi'ni 69-65, Elazığ İl Özel İdare, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 62-55, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Orduspor'u 65-51'lik skorlarla mağlup etti.
İlk tur grup müsabakaları, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.