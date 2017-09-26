ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

26 Eylül 2017 Salı, 22:11


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.

Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 18 takım mücadele ediyor.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor'u 64-60, Kastamonu Basketbol, Fenerbahçe Gelişim'i 76-56, Urla Belediyesi ise Edirnespor Basketbol'u 51-46 mağlup etti.

B Grubu'nda oynanan müsabakalarda İstanbulgücü, İzmit Belediyespor'u 54-47, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi'ni 75-71, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor ise Mersin Basketbol'u 74-63 yendi.

C Grubu'nda Edremit Belediyesi Gürespor, Bayraklı Belediyesi'ni 69-65, Elazığ İl Özel İdare, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 62-55, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Orduspor'u 65-51'lik skorlarla mağlup etti.

İlk tur grup müsabakaları, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.

İLGİLİ HABERLER
Antalya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Meis Adası'ndaki orman yangını
YEREL

MEİS ADASI'NDAKİ ORMAN YANGINI
Red Bull Sea To Sky Motosiklet Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY MOTOSİKLET YARIŞLARI
SunExpress, Türkiye-Avrupa uçuşlarını artıracak
YEREL

SUNEXPRESS, TÜRKİYE-AVRUPA UÇUŞLARINI ARTIRACAK
Meksika sineması Antalya'da
YEREL

MEKSİKA SİNEMASI ANTALYA'DA
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin:
YEREL

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ÇETİN:
Meis Adası'nda orman yangını
YEREL

MEİS ADASI'NDA ORMAN YANGINI
Otomobil tünelde bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TÜNELDE BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Antalya'daki yasa dışı dinleme davası yeniden başladı
YEREL

ANTALYA'DAKİ YASA DIŞI DİNLEME DAVASI YENİDEN BAŞLADI
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım:
YEREL

TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ YILDIRIM:
Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi
YEREL

ULUSLARARASI BAL KOMİSYONU KONGRESİ

CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası
YEREL

CMAS PALETLİ YÜZME DÜNYA KUPASI
Antalya DOB'da &quot;Carmen&quot; haftası
YEREL

ANTALYA DOB'DA "CARMEN" HAFTASI
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ANTALYA'DA
ANFAŞ ile TÜÇİAD arasında iş birliği protokolü
YEREL

ANFAŞ İLE TÜÇİAD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ