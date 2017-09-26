Erzincan'daki darbe girişimi davası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında eski 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile eski 3 tabur komutanının da bulunduğu 17'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşmasında bazı sanıklar savunma yaptı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle ve Uğur Ergüven'in yanı sıra askeri personeller Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz 27 sanık hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Coşgun bağlı bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dün başlayan davanın bugünkü duruşmasının öğleden sonraki oturumunda sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mehmet Kök ile tutuksuz sanık Selim Öztürk, haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi bağlı bulundukları Tugay Komutanlığında olası bir terör saldırısı nedeniyle göreve çağrıldıklarını belirten sanıklar, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını iddia ederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.



