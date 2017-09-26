Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Cihan Ceritoğlu idaresindeki 34 PS 9504 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu karayolu Tadım Kavşağı'nda, Sıddık Ateş yönetimindeki 05 LS 117 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Ali Coruh ile Dilaver Demircigil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücülerle birlikte Ayhan Vurkaya ile Sıddık Kerkiş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.