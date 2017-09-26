Kilis'te gasp iddiası

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KİLİS (AA) - Kilis'te kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar Aktürk Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde Suriye uyruklu M.A.F isimli kişinin iş yerine gelen U.K, kendisini polis olarak tanıttı.

İş yeri sahibini parmaklarından bıçakla yaralayan ve cep telefonunu gasbeden U.K, olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak olayın şüphelisi U.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.