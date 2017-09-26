Kocaeli'de fabrikada patlama: 1 ağır yaralı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki bir fabrikanın gaz dolumunun yapıldığı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle iş yerinin çatısının büyük bölümü çökerken, Kerim Selmi (27) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.