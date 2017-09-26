Karaman'daki trafik kazası

KARAMAN (AA) - Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Duman (23) ile motosiklette yolculuk eden Abdulkadir Emre Abö (32), kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü Naim Şahin ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ömer Duman idaresindeki 06 R 1301 plakalı motosiklet, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde, Naim Şahin'in (42) kullandığı 70 EU 629 plakalı kamyonetle çarpışmış, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolculuk eden Abdulkadir Emre Abö ağır yaralanmıştı.