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TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan mağlubiyetten kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesin bir an önce sonuç alan bir takım istediğini belirtti.

Sezon öncesinde kadronun zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Yanal, "Sonuca göre değerlendirmede bulunup birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a çok ciddi zarar veriyor. Bu takım sonuç alacak, kimse merak etmesin. Bu sonuçların, her şeyin sorumlusu benim. Bu takımın kurulumunda yaptığımız ve yapamadığımız şeyler var. Yaptığımız çalışmaların hepsinin altına imza atarım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını aktardı.

Trabzonspor'un çok önemli tarihi, değerleri ve camiasının olduğunu dile getiren Yanal, şöyle konuştu:

"Çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu kadromuz ve genç futbolcularımız var. Milli takımlarda oynayan oyuncular var. Yeni yetişen ve ülke futboluna çok ciddi katkısının olacağını düşündüğümüz oyuncular var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonucun ilgilendirmediği değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden hesaplaşmak, birtakım söylemlerle olayları sarsmak veya gündem oluşturmak hiç kimsenin işine gelmez. Bu, bence yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek en önemli hadiselerden biri."





- "Dedikodudan ibaret konuşmalara itibar etmeyin"





Ersun Yanal, Trabzonspor'un iyi ve değerli oyuncuların bulunduğu bir kadroya sahip olduğunu dile getirdi.

Kısa süre içerisinde herkesin bu kadroyla gurur duyacağını aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Lütfen değeri olmayan, sadece dedikodudan ibaret konuşmalara itibar etmeyin. Örneğin Esteban olayı. Oyuncumuz, depresif sonuçlar sonrası sahadan çıkmıştır. Onur, bu takıma çok fazla emek vermiş bir isim. Kendisi her gün 2 saat fazla antrenman yapıyor. Yıllarca yaşanan her yanlışı tekrarlamak yerine doğruları yapmak hepimize fayda getirecektir. Ben güzel günler olacağını düşünüyorum."





- Burak Yılmaz: "Mağlubiyetin sorumluluğunu üzerimize alıyoruz"





Bordo-mavili takımın milli oyuncusu Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası büyük üzüntü duyduklarını aktardı.

Futbolda böyle sonuçların yaşanabildiğini anlatan Burak, "Bunları geçmişte yaşamışlığımız var. Trabzonsporlu futbolcu, teknik direktör, yönetici ve başkan olarak bu mağlubiyetin sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Acısını çektik, çekmeye de razıyız ama bu maç bitmiştir, önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alınan mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini kaydeden ve önlerinde Beşiktaş maçı olduğunu hatırlatan Burak, şunları ifade etti:

"Biz iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. İyi bir arkadaşlık var. Birbirine bağlı bir ekibiz. Hocasıyla, yönetimiyle, taraftarıyla bir olmuş bir kulübüz. Biz hedefimizden hiç şaşmadık. Böyle şeyler olabilir. Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle Beşiktaş maçını kazanarak önümüze bakmayı düşünüyoruz. Böyle şeyler yaşanır, bunu kötünün iyisi olarak düşünüyoruz. Şu anda tamamen atlatılmış bir hava var."





- Onur Recep Kıvrak: "Ben kulübümü yarı yolda bırakmam"





Kaleci Onur Recep Kıvrak, kendisi hakkında çıkan haberlere üzüldüğünü ve kulübünü yarı yolda bırakmayacağını belirtti.

Aytemiz Alanyaspor maçından dersler çıkarmaları gerektiğini ve Beşiktaş karşılaşmasını kazanmak istediklerini anlatan Onur, şöyle konuştu:

"Ciddi bir sakatlığım vardı. Aytemiz Alanyaspor maçında oynamak istedim fakat sakatlığımın 2-3 aya çıkabileceği söylendi. Para konusunda bir derdim yok. 10 yıldır bu takımdayım. Kimsenin parası bu takımda kalmaz. Gidebileceğim dönemler de olmuştur, çok iyi teklifler de gelmiştir ancak ben burada kaldım. Ben kulübümü yarı yolda bırakmam. Şu anda çapraz bağım kopuk şekilde oynuyorum. Kalbime kazıdığım sevda ne kalemle ne de klavye ile değiştirilemez."