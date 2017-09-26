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Adana'da maganda kurşunu: 2 yaralı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 00:10
Adana'da maganda kurşunu: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta pompalı tüfekle açılan ateşte 1'i hamile 2 kadın yaralandı.

Fatih Mahallesi 73003 Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açılması nedeniyle hamile olduğu belirlenen Bahar Karakaya (29) ile komşusu Fatma Katılmış yaralandı.

Vücutlarında çok sayıda saçma yarası bulunan kadınlar, ambulansla kaldırıldıkları Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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